FIFA - Classement : Le Sénégal reste n°1 africain, l'Algérie et la Tunisie progressent

La FIFA a publié jeudi la dernière actualisation de son classement mondial. En zone Afrique, le Sénégal reste la nation n°1 (20eme, stable), devançant sur le podium la Tunisie (27eme, +2) et le Nigeria (31eme, +3). L’Algérie, championne d’Afrique, continue de grignoter du terrain (35eme, +3), tandis que le Maroc sort du Top 40 mondial (43eme, -4). Après avoir cédé des points lors des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2021, l'Egypte (51eme, -2), le Cameroun (53eme, -1), la RD Congo (56eme, -2) et la Côte d'Ivoire (61eme, -5) perdent également des positions.