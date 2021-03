Eliminatoires CAN 2021 - On fait le bilan  !

L’Algérie et son attaque de feu

> L'Algérie termine fort <

Mahrez, Bounedjah, Slimani, Benrahma ou encore Belaili : l’Algérie possède l’une des plus belles attaques du continent africain. Si bien que Djamel Belmadi, le sélectionneur national, est capable de changer de ligne d’attaque au cours d’un match sans que cela impacte le rendement. C’est donc fort logiquement que les champions d’Afrique en titre ont clôturé les éliminatoires avec la meilleure attaque. Dix-neuf buts ont été inscrits par les Fennecs, dont 13 à domicile. Une moyenne de trois buts par match qui en dit long sur la force de frappe algérienne. L’attaquant titulaire, Baghdad Bounedjah (Al Saad) a confirmé son statut avec quatre buts inscrits, devant Mahrez (trois buts).

Le Maroc et sa défense de fer

Comme l’Algérie, le Maroc a terminé sa campagne à la première place avec 14 points. Comme l’Algérie, le Maroc a compilé quatre victoires pour deux nuls. Mais à la différence des Fennecs, les Lions de l’Atlas n’ont pas forcément construit leurs succès sur des feux d’artifices offensifs. Non, le Maroc s’est distingué par la qualité de sa défense. En six matchs disputés, les hommes de « coach Vahid » ont encaissé un seul petit but. Cette réalisation était l’œuvre de Louis Mafoula (République Centrafrique) en novembre dernier au stade du Prince Moulay Abdellah lors d’une victoire 4-1. Anecdotique donc pour les coéquipiers de l’excellent Romain Saïss, véritable patron de la défense marocaine, bien épaulé par le Rennais Aguerd. Pour briller à nouveau en compétition, les Lions de l’Atlas auront très certainement besoin de cette base solide.

Osimhen, l’homme providentiel

En difficulté pour sa première saison à Naples, Victor Osimhen se régale avec la tunique du Nigeria. L’ancien Lillois est le MVP, et de loin, des éliminatoires de la CAN 2021. L’attaquant de 22 ans a terminé meilleur buteur avec cinq buts et surtout meilleur passeur, avec six réalisations. En six matchs disputés, le natif de Lagos a été décisif à onze reprises ! Le Napolitain sera à surveiller de très près prochainement au Cameroun.

La Tunisie a frôlé le carton plein

> La Tunisie finit sur une victoire <

La Tunisie n’a pas la meilleure attaque du continent, ni la meilleure défense. En revanche, les Aigles de Carthage ont terminé les éliminatoires avec le meilleur bilan comptable. Les coéquipiers de Wahbi Khazri ont terminé avec seize points au compteur sur dix-huit possibles ! La Tunisie est passée tout proche d’un carton plein, sans le nul concédé en Tanzanie (1-1). Les hommes de Mondher Kebaïer ont inscrit quatorze buts, pour neuf encaissés. Quelques errements défensifs qu’ils devront absolument régler s’ils veulent une nouvelle fois atteindre les demi-finales au Cameroun.

Les Comores, vent de fraîcheur

La communauté comorienne de France s’apprête à vivre des moments inoubliables lors de la prochaine CAN : sa sélection nationale a validé son ticket pour la CAN 2021 ! Une première historique pour cet archipel qui compte 800 000 habitants. Le nul décroché face au Togo lors de l’avant-dernière journée (0-0) a suffi au bonheur des hommes d’Amir Abdou. Les Comores ont terminé deuxièmes derrière l’Egypte avec neuf points, pour un bilan honorable (2 victoires, trois nuls et une seule défaite).

Des gros restent à quai

La joie des Comores contraste avec la déception de plusieurs grandes nations restaient à quai. L’Afrique du Sud, championne d’Afrique en 96 et quart de finaliste en 2019, va devoir suivre la compétition derrière son poste de télévision. Même son de cloche pour la RD Congo et son effectif pléthorique. Les coéquipiers de Marcel Tisserand ont totalement failli durant ces éliminatoires. On notera également les éliminations du Togo, du Kenya et même de l’Ouganda, habitués ces dernières années à participer à la compétition reine africaine.

Munir El Haddadi, pour l’histoire !

Ces éliminatoires ont eu quelques passages historiques. Les premiers pas de Munir El Haddadi avec le Maroc peuvent être qualifiés de la sorte. L’attaquant du FC Séville, international espagnol il y a encore quelques semaines, a pu faire ses débuts avec les Lions de l’Atlas. Mieux, pour son premier match au Maroc face au Burundi mardi, il a offert le succès aux hommes de « coach Vahid ». Le joueur formé au Barça a profité du dernier amendement FIFA pour changer de sélection. Le tout, après une longue bataille juridique avec l’instance basée en Suisse.