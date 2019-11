Eliminatoires CAN 2021 : c'est parti !

De nouveaux coachs pour un nouveau cycle

Un nouveau cycle s'ouvre pour le football africain à l'occasion de ces éliminatoires de la CAN 2021. L'édition 2019, première de l'histoire à se jouer à 24, a été fatale à bon nombre de sélectionneurs. Si les trois premières équipes du plateau, l'Algérie championne d'Afrique, le Sénégal finaliste et le Nigeria médaillé de bronze ont opté pour la continuité avec Djamel Belmadi, Aliou Cissé et Gernot Rohr, la majorité des autres grandes nations ont fait le pari du changement. Seuls le Mali (coaché par Mohamed Magassouba), la Côte d'Ivoire (Ibrahim Kamara) et le Ghana (James Kwesi Appiah) font figure d'exception dans ce grand jeu du chamboule-tout. Ces trois pays d'Afrique de l'Ouest misent sur l'expertise locale, et la tendance gagne du terrain : pour ne citer que deux exemples, la Tunisie a remplacé Alain Giresse par Mondher Kebaïer, et l'Egypte a choisi Hossam El Badry pour succéder au Mexicain Javier Aguirre. Les vieilles habitudes ont la vie dure sous d'autres cieux : le Cameroun a jeté son dévolu sur l'inconnu portugais Toni Conceiçao, tandis que le Maroc faisait appel à l'expérimenté et autoritaire Vahid Halihodzic. Le calendrier en question

Alors que les championnats européens se jouaient jusque tard dans la soirée du dimanche 10 novembre, est-il bien raisonnable de programmer des rencontres internationales à plusieurs milliers de kilomètres de là dès le mercredi 13, soit moins de 72 heures plus tard ? Les sélectionneurs du Nigeria et du Gabon se sont émus de ce délai de récupération trop court. L'Afrique du Sud a fait de même et a obtenu un décalage de son premier match au jeudi 14. Pas le Sénégal, qui accueillera le Congo mercredi soir à Thiès. « Pour la date du match, je tenais à dire que nous ne sommes pas d’accord, a taclé le sélectionneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé. Quand on a une fenêtre de dates FIFA du 10 au 19, je ne vois pas pourquoi on devrait jouer le 13 d’autant plus qu’il y a d’autres nations qui jouent le 14. Le mercredi c’est trop tôt, on a des garçons qui viennent très tard, qui jouent le samedi, d’autres dimanche... » Aliou Cissé et ses confrères devront prendre cette variable en compte au moment de composer leur onze de départ. Un marathon de 144 rencontres

Après un tour préliminaire qui a vu les huit équipes les moins bien classées par la FIFA s’affronter en matchs aller-retour au mois d’octobre, les 48 équipes en lice ont été réparties en 12 poules de 4, dont les deux premiers seront qualifiés pour la phase finale, programmée au Cameroun. Parmi les groupes à suivre, citons le groupe A avec le Mali et la Guinée, le groupe C avec le Ghana et l’Afrique du Sud, le groupe D avec la RDC et le Gabon ou encore le groupe J avec la Tunisie, la Libye (qui recevait ces dernières années en… Tunisie) et la Guinée équatoriale, qui avait éliminé les Aigles de Carthage à la CAN 2015 grâce à un arbitrage douteux… Quant aux finalistes de la CAN 2019, les deux sont tombés dans des groupes à leur portée : les Fennecs champions d'Afrique avec trois équipes d’Afrique australe (Zambie, Zimbabwe, Botswana) et leurs dauphins les Lions de la Teranga avec leurs voisins bissau-guinéens, le Congo et l’Eswatini. Programme des deux premières journées

Groupe A : Mali, Guinée, Namibie, Tchad



Journée 1 :

Mercredi 13 novembre : Namibie – Tchad

Jeudi 14 novembre : Mali – Guinée



Journée 2 :

Dimanche 17 novembre : Guinée – Namibie

Dimanche 17 novembre : Tchad – Mali



Groupe B : Burkina Faso, Ouganda, Malawi, Soudan du Sud



Journée 1 :

Mercredi 13 novembre : Burkina Faso – Ouganda

Mercredi 13 novembre : Malawi – Soudan du Sud



Journée 2 :

Dimanche 17 novembre : Ouganda – Malawi

Dimanche 17 novembre : Soudan du Sud – Burkina Faso



Groupe C : Ghana, Afrique du Sud, Soudan, Sao Tomé-et-Principe



Journée 1 :

Mercredi 13 novembre : Soudan – Sao Tomé-et-Principe

Jeudi 14 novembre : Ghana – Afrique du Sud



Journée 2 :

Dimanche 17 novembre : Afrique du Sud – Soudan

Lundi 18 novembre : Sao Tomé-et-Principe – Ghana



Groupe D : RD Congo, Gabon, Angola, Gambie



Journée 1 :

Mercredi 13 novembre : Angola – Gambie

Jeudi 14 novembre : RD Congo – Gabon



Journée 2 :

Dimanche 17 novembre : Gabon – Angola

Lundi 18 novembre : Gambie – RD Congo



Groupe E : Maroc, Mauritanie, Centrafrique, Burundi



Journée 1 :

Mercredi 13 novembre : Centrafrique – Burundi

Vendredi 15 novembre : Maroc – Mauritanie



Journée 2 :

Mardi 19 novembre : Mauritanie – Centrafrique

Mardi 19 novembre : Burundi – Maroc



Groupe F : Cameroun (Q), Cap-Vert, Mozambique, Rwanda



Dans cette poule, seule la nation la mieux classée, hormis le Cameroun, pays organisateur, sera qualifiée.



Journée 1 :

Mercredi 13 novembre : Cameroun – Cap-Vert

Jeudi 14 novembre : Mozambique – Rwanda



Journée 2 :

Dimanche 17 novembre : Rwanda – Cameroun

Lundi 18 novembre : Cap-Vert – Mozambique



Groupe G : Egypte, Kenya, Togo, Comores



Journée 1 :

Jeudi 14 novembre : Egypte – Kenya

Jeudi 14 novembre : Togo – Comores



Journée 2 :

Lundi 18 novembre : Kenya – Togo

Lundi 18 novembre : Comores – Egypte



Groupe H : Algérie, Zambie, Zimbabwe, Botswana



Journée 1 :

Jeudi 14 novembre : Algérie – Zambie

Vendredi 15 novembre : Zimbabwe – Botswana



Journée 2 :

Lundi 18 novembre : Botswana – Algérie

Mardi 19 novembre : Zambie – Zimbabwe



Groupe I : Sénégal, Congo, Guinée-Bissau, eSwatini



Journée 1 :

Mercredi 13 novembre : Sénégal – Congo

Mercredi 13 novembre : Guinée-Bissau – eSwatini



Journée 2 :

Dimanche 17 novembre : eSwatini – Sénégal

Dimanche 17 novembre : Congo – Guinée-Bissau



Groupe J : Tunisie, Libye, Tanzanie, Guinée équatoriale



Journée 1 :

Vendredi 15 novembre : Tanzanie – Guinée équatoriale

Vendredi 15 novembre : Tunisie – Libye



Journée 2 :

Mardi 19 novembre : Libye – Tanzanie

Mardi 19 novembre : Guinée équatoriale – Tunisie



Groupe K : Côte d’Ivoire, Niger, Madagascar, Ethiopie



Journée 1 :

Samedi 16 novembre : Côte d’Ivoire – Niger

Samedi 16 novembre : Madagascar – Ethiopie



Journée 2 :

Mardi 19 novembre : Niger – Madagascar

Mardi 19 novembre : Ethiopie – Côte d’Ivoire



Groupe L : Nigeria, Bénin, Sierra Leone, Lesotho



Journée 1 :

Mercredi 13 novembre : Nigeria – Bénin

Mercredi 13 novembre : Sierra Leone – Lesotho



Journée 2 :

Dimanche 17 novembre : Bénin – Sierra Leone

Dimanche 17 novembre : Lesotho – Nigeria