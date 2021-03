Egypte : Salah comme Neymar ?

Si l’Egypte a décroché sa qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations jeudi en faisant match nul au Kenya (1-1), ce n’était pas le principal enseignement de cette avant-dernière journée des éliminatoires au sein du groupe G. Car ce qui a surtout fait parler, c’est la qualification historique des Comores, qui participeront pour la première à la CAN grâce à leur match nul contre le Congo (0-0). Et les Egyptiens et les Comoriens s’affrontent lundi au Caire pour la première place du groupe.



Des Pharaons qui viseront au Cameroun en janvier 2022 une huitième CAN, une compétition qu’ils n’ont toutefois plus remportée depuis 2010. Ils avaient été sacrés trois fois consécutivement avant l’arrivée de Mohamed Salah en 2011, mais ne s’étaient pas qualifiés pour les trois éditions suivantes, avant d’atteindre la finale en 2017 au Gabon, où ils s’étaient inclinés contre les Camerounais. De retour pour la première fois en Coupe du monde depuis 1990 un an plus tard, mais éliminée dès la phase de poules, l’Egypyte a aussi déçu lors d’une dernière Coupe d’Afrique à domicile où elle n’a pas réussi à dépasser les huitièmes de finale.

Comme Neymar en 2016 ?

Car si Salah s’est construit un très beau palmarès à Liverpool, avec une Ligue des champions, un titre de champion d’Angleterre, une Supercoupe d’Europe et une Coupe du monde des clubs, mais aussi des distinctions individuelles comme les titres de meilleur joueur et de meilleur buteur de Premier League ou de joueur africain de l’année, il reste désespérément vierge en sélection. Mais il pourrait avoir une occasion de combler ce manque rapidement. Car d’après son sélectionneur, l’attaquant de 28 ans souhaite participer aux Jeux olympiques de Tokyo.



"J'ai fait savoir publiquement que j'aimerais l'avoir avec nous pendant notre campagne olympique et il n'a pas refusé, ce qui veut dire qu'il veut aussi jouer avec nous, a ainsi déclaré le coach égyptien Shawky Gharib jeudi dernier. La participation de Salah aux Jeux Olympiques est soutenue par l'État, représenté par le ministère des Sports et la Fédération égyptienne de football, dans notre effort commun de rapporter une médaille olympique en football pour la première fois." Il a ajouté que sa présence ferait "une énorme différence", comparant son apport à celui de Neymar pour le Brésil pour les Jeux de Rio en 2016. Reste désormais à savoir quelle sera la réaction de Jürgen Klopp, son entraîneur chez les Reds, qui aura son mot à dire.