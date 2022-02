Carlos Queiroz va retrouver son banc plus vite que prévu. La commission d'appel de la Confédération africaine de football a réduit la sanction du sélectionneur de l'Egypte. Expulsé en demi-finale de la CAN pour contestation, le technicien portugais avait été été interdit de banc pour deux matchs. A la suite de l'appel introduit par la Fédération égyptienne de football, cette sanction a été ramenée à un match uniquement. Une suspension que l'ancien coach de l'Iran a déjà purgée en finale de la CAN. C'est ainsi que Carlos Queiroz pourra être présent sur le banc de la sélection égyptienne dès le match aller des barrages de la Coupe du Monde 2022, le mois prochain face au Sénégal.