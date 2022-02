« La peur ? C’est un mot qui n’existe pas dans notre dictionnaire », a déclaré Carlos Queiroz en conférence de presse ce mercredi. « Nous avons énormément de respect pour l’équipe du Cameroun, mais on n’a pas peur. Les Camerounais ont une belle force de frappe. Ils ont marqué plusieurs buts mais nous sommes prêts à nous défendre. Nous sommes à un pas de la finale, nous allons tout faire pour y arriver », a poursuivi le sélectionneur des Pharaons.



La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 5 février 2017. C’était à l’occasion de la finale de la Coupe d’Afrique organisée au Gabon. Ce soir-là à Libreville, les Pharaons avaient ouvert le score grâce à Elneny qui concrétisait une passe de Mohamed Salah. Mais Nicolas Nkoulou et Vincent Aboubakar, sur le banc au coup d’envoi, rentraient sur le terrain et donnaient la victoire au Cameroun (2-1).