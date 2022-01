Égypte - Queiroz : "C'est la victoire du football"

"Nous méritons de gagner le match"



. Mercredi, la formation menée par Mohamed Salah a su se défaire de la Côte d'ivoire en huitièmes de finales de la compétition, au terme de la séance de tirs au but (0-0, 5 tirs au but à 4). Sacrée à 7 reprises dans le tournoi, et finaliste notamment en 2017 avec un revers contre le Cameroun, l’Égypte a participé à une rencontre qui pourrait conserver un caractère spécial dans cette édition.C'est du moins l'avis exprimé par le sélectionneur des Pharaons, Carlos Queiroz. En poste depuis le mois de septembre dernier, l'ancien technicien du Real Madrid ou de Manchester United a valorisé le spectacle proposé par les deux équipes. "Tout d'abord, je tiens à dire que les supporters égyptiens, ivoiriens et les supporters de football en général, devraient être heureux aujourd'hui (mercredi, ndlr) parce qu'ils ont vu un grand match de football., a-t-il affirmé en conférence de presse.Avant la confrontation face à la Côte d'Ivoire, Mohamed Salah avait affirmé son ambition de triomphe dans la compétition, alors qu'il est à la recherche d'un titre avec son pays. ", disait notamment la star de la sélection et des Reds de Liverpool.