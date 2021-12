Dopage : La Côte d’Ivoire perd son gardien !

Gros coup dur pour la Côte d'Ivoire à une semaine de la CAN. Les Éléphants vont disputer l'épreuve sans leur gardien de but numéro un Sylvain Gbohouo (33 ans, 65 sélections). Absent depuis le début du rassemblement, le sociétaire de Wolkite Ketema n'est pas blessé mais suspendu pour dopage. L'information a été donnée par le club éthiopien sur sa page Facebook officielle. L'inamovible champion d'Afrique 2015 est accusé d'avoir utilisé du Trimétazidine, un produit illicite. Testée lors d'une rencontre en novembre dernier, l'urine de l'ex-joueur du TP Mazembe a laissé apparaître des traces de cette substance interdite depuis 2014.

« Sylvain Gbohouo sera temporairement interdit de pratiquer le football. Cette interdiction prend en compte les compétitions nationales et internationales », lit-on dans le communiqué du club. L'intéressé a été suspendu de façon temporaire, le temps de disposer de résultats d'analyses complémentaires, a précisé le comité de discipline de la FIFA dans sa correspondance aux instances de football ivoirien et éthiopien.

Il ne s'agit pas du premier coup dur pour la troupe de Patrice Beaumelle. Confronté à plusieurs cas de Covid-19 et à des blessures en défense (Boly, Bailly), le sélectionneur a appelé en renfort plusieurs éléments : le gardien de but N'Drin Edan Ulrich (AFAD Djékanou), les milieux de terrain Kouassi Eboué (Arouca) et Fousseny Coulibaly (Espérance Tunis) ainsi que l'attaquant Amad Diallo (Manchester United).