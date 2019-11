Djamel Belmadi règle ses comptes après Botswana-Algérie

[⚽️ VIDÉO] 🇧🇼🇩🇿 #BOTALG

et termine les deux premières journée des éliminatoires de la CAN 2021. Mais, pris pour cible par des Zèbres au tacle facile. A l'image de cetsur Youcef Atal à la demi-heure de jeu... Le défenseur finira par être expulsé (84eme), mais entre temps la distribution de coups aura été copieuse, et la complaisance arbitrale presque totale. Au point de« Les conditions étaient difficiles à la limite du praticable mais, ça ressemble à des instructions, si certains pensent que c’est comme ça qu’on rend un match difficile », a déclaré Djamel Belmadi, cité par DZ Foot. Une allusion à peine masquée à la. Le sélectionneur du Botswana n'était pas présent pour entendre les reproches de son compatriote : il avait envoyé son adjointe à sa place en conférence de presse. Reste que les Fennecs ont déjoué le piège, ce qu'ils n'auraient sans doute pas su faire en d'autres temps. Et c'est ainsi que les champions d'Afrique terminent l'année 2019 invaincus.