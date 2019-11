Didier Drogba présente son projet pour la Fédération ivoirienne de football

Si elle n'est pas encore tout à fait officielle, la candidature de Didier Drogba à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF) se précise de jour en jour. L'ancien attaquant a rencontré mercredi et jeudi les présidents des clubs des trois premières divisions du pays pour leur exposer son projet. Retraite des joueurs, médecine du sport, aide aux transports, etc. : l'ex-joueur de Chelsea ratisse large. Désireux d'apporter un nouveau souffle au développement du football ivoirien et d'aider l'ensemble de ses familles, Didier Drogba ne devrait plus guère tarder à se déclarer formellement candidat à la présidence de la FIF, après avoir fait part aux présidents des clubs rencontrés de son intention de briguer le poste. Pour rappel, les élections pour la succession d'Augustin Sidy Diallo à la tête de l'instance devraient avoir lieu au début de l'année 2020.