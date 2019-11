Désigné "MVP" de la CAN U23, Ramadan Sobhi tient sa revanche

Auteur de trois buts et deux passes décisives en cinq matchs,2019, qui s'est conclue vendredi par la victoire des Pharaons sur la Côte d'Ivoire (2-1 a.p.). Interrogé après la partie, le milieu de terrain offensif et capitaine,, savourait ce triomphe à domicile. « Nous avons toujours su que la qualification pour les Jeux Olympiques poserait moins de problèmes. Quant au titre continental,. Nous avons toujours mis en avant ce public et ce soir, nous sommes très heureux d’avoir réussi à décrocher ce titre continental » , a réagi le MVP de la compétition, avant d'évoquer son avenir international, lui qui n'a plus goûté aux joies des Pharaons A depuis la Coupe du Monde 2018.Je laisse le soin aux deux entraîneurs d’en discuter », a simplement répondu l'ancien joueur de Stoke City, soucieux de ne pas insulter l'avenir. La prochaine liste d'Hossam El Badry sera donc guettée avec une curiosité particulière du côté de celui qui fut un temps présenté comme un prodige plus talentueux que Mohamed Salah.Déjà désigné Homme du match lors de la finale, Sobhi n'est pas le seul des Pharaons olympiques à figurer au. Lea été élu portier de la compétition tandis qu’avec quatre buts, l'a été désigné Soulier d’or. Vainqueurs de toutes leurs rencontres, les hommes de Shawky Gharib ont la meilleure attaque avec 11 buts marqués et la meilleure défense avec 4 buts encaissés. Devenue la première à s’imposer en tant que pays hôte, l'équipe a également remporté le prix du fair-play.