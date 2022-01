Covid-19 : Le Sénégal reporte son départ, 3 joueurs positifs

Contretemps pour le Sénégal. Les Lions de la Teranga ont finalement quitté Dakar ce mercredi à destination du Cameroun, a annoncé la fédération sénégalaise de football dans un communiqué. Initialement prévu mardi soir, le décollage a été reporté en raison de la découverte de cas de Covid dans la tanière.

« A l’issue des derniers Tests RT PCR effectués hier dans la nuit, au retour de la cérémonie de remise du drapeau par le chef de l’Etat, les résultats de trois (03) joueurs (Pape Matar Sarr, Nampalys Mendy et Mame Bamba Thiam) et de six (06) membres de l’encadrement sont revenus positifs », a indiqué la Fédération sénégalaise de football (FSF) dans un communiqué.

Une mise en quarantaine prévue

Même si les personnes concernées sont asymptomatiques, cette situation a bouleversé le plan de vol. « [Cela] a naturellement entraîné le report du départ ce mercredi 5 janvier à 10 heures, par vol spécial affrété par l’Etat du Sénégal pour acheminer la délégation à Douala (Cameroun). La FSF a pris toutes les dispositions pour la prise en charge effective des personnes concernées en attendant la négativation de leurs tests RT PCR avant de pouvoir les acheminer vers Bafoussam dans les meilleures conditions. »

Une mise en quarantaine des intéressés est prévue. Il ne s'agit pas du premier impact de la pandémie sur la préparation des vice-champions d'Afrique : samedi dernier, la FSF avait annoncé que le gardien de but Alfred Gomis (Rennes) et le défenseur polyvalent Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace) avaient été testés positifs alors qu’ils n’avaient pas encore rejoint le stage des Lions.