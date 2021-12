« La Fédération Ivoirienne de Football (FIF) a conclu un partenariat d'un an avec la Saudi Arabian Football Federation (SAFF). Ce partenariat gagnant-gagnant est bénéfique à plus d'un titre pour les équipes de Côte d'Ivoire. En premier point, l'Arabie Saoudite accueille gracieusement les Eléphants de Côte d'Ivoire pour les préparatifs de phase finale de la CAN TotalEnergies Cameroun 2022. Les Eléphants de Côte d'Ivoire établiront donc à partir du 27 décembre leur base d'entraînement dans la ville de Djeddah », peut-on lire dans le communiqué publié par la Fédération ivoirienne de football.

Un partenariat au-delà de la CAN

Versés dans le groupe E, les hommes de Patrice Beaumelle, qui a personnellement visité les installations saoudiennes, seront opposés à la Guinée équatoriale, à la Sierra Leone et à l'Algérie lors du premier tour. Ce stage de préparation à la CAN n'est que le premier jalon d'un partenariat plus vaste, qui englobera le football féminin, l'arbitrage, le développement des ligues et des talents. La signature de cette convention doit intervenir à la fin du mois de décembre à Riyad.