Cette fois c'est certain, Sylvain Gbohouo ne jouera pas la CAN. Suspendu pour un an par la FIFA suite à un contrôle antidopage positif en novembre dernier, le gardien de but ivoirien, a vu la FIFA rejeter l’appel introduit par la Fédération ivoirienne de football (FIF) et confirmer la sanction. La FIF dispose de 20 jours supplémentaires pour transmettre des informations supplémentaires. Cette procédure n'étant pas suspensive, cela signifie la fin des espoirs du portier de Wolkite Ketema (L1 éthiopienne) de jouer la CAN.

« Une grosse épreuve pour lui »

« Nous sommes convaincus qu’il n’a fait aucun acte répréhensible », avait soutenu Patrice Beaumelle, interrogé en conférence de presse sur la situation de Sylvain Gbohouo, avant de revenir sur les déboires de son portier de 33 ans. Un sujet que le technicien connaît bien, pour avoir lui-même conseillé à l'ancien du TP Mazembe d’aller consulter un ophtalmologue, après avoir constaté ses difficultés sur les balles longues.



« En mars dernier, il lui a été prescrit des médicaments et ce sont les traces de ce produit (de la trimétazidine, ndlr) qui ont été retrouvées lors d’un test antidopage », a expliqué Patrice Beaumelle, avant de conclure. « C’est un coup dur, nous avons décidé de le soutenir, c’est un grand gardien qui a contribué à la victoire de la Côte d’Ivoire à la CAN 2015. C’est une grosse épreuve pour lui, il a perdu du poids mais nous sommes convaincus que sa carrière n’est pas finie. » En attendant, la Côte d'Ivoire va disputer sa CAN sans Sylvain Gbohouo, titulaire inamovible entre les perches depuis le sacre continental d'il y a sept ans.