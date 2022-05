Jean-Louis Gasset déjà sur le pont. Arrivé mercredi à Abidjan, le nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire s'est de suite mis au travail. Ce jeudi, il a dévoilé une liste de 25 joueurs pour affronter la Zambie puis le Lesotho. Seko Fofana n'est toujours pas là. Déjà absent de la CAN 2021, le milieu de terrain se fait toujours désirer malgré une grosse saison avec le Racing Club de Lens. On note en revanche le retour d'Hassane Kamara, désigné joueur de l'année par les supporters de Watford.

Les cadres au complet

Le groupe est par ailleurs au grand complet avec Eric Bailly, Serge Aurier, Franck Kessié, Jean Michaël Seri, Sebastien Haller ou encore Max-Alain Gradel. Paul Edgar Akuokou du Betis Séville est l'attraction avec le gardien Koné Mohamed (Le Havre). Deux joueurs du championnat local intègrent la liste et ils viennent de l'ASEC : le gardien Abdoul Karim Cissé et le jeune attaquant Karim Konaté.



La Côte d'Ivoire, pays hôte de la prochaine CAN, participe aux éliminatoires. Les Eléphants accueilleront la Zambie le 3 juin à Yamoussokro avant de se déplacer contre le Lesotho le 9 juin.