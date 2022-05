Congo : Les Diables Rouges sans leur coach, mais dans leur stade

Absent des trois précédentes éditions, le Congo s'apprête à entamer sa campagne des éliminatoires de la CAN 2023. Une liste de 28 joueurs a été communiquée mercredi, dans l'optique des deux premières journées, qui opposeront les Diables Rouges au Mali, le 4 juin, puis à la Gambie, quatre jours plus tard. On note l'absence des attaquants Silvère Ganvoula et Juvhel Tsoumou, qui disputera lundi la finale de la Ligue des Champions africaine avec le Wydad Casablanca.

Le coach adjoint sur le banc

Mais le plus important se oasse sans doute sur le banc, où le sélectionneur, officiellement souffrant, brillera par son absence. « Paul Put sera absent pendant les deux premières journées de ces éliminatoires. L'entraîneur des Diables Rouges du Congo est toujours en Belgique pour des raisons de santé. Son adjoint Frédéric De Meyer assurera l'intérim », indique le média DRCPF. Les coéquipiers de Thievy Bifouma auront en revanche l'avantage de pouvoir recevoir : le stade Alphonse Massemba-Débat s'est vu accorder une autorisation par la CAF.