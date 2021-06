Les Cœlacanthes très amers. Dans une lettre ouverte, les joueurs de l’équipe nationale des Comores sont revenus sur plusieurs événements autour de la sélection. Et ce, malgré une première qualification historique pour la CAN 2021 arrachée il y a quelques mois. C’est la large défaite (1-5) des Comores en préliminaires de la Coupe arabe de la FIFA 2021 qui a mis le feu aux poudres. Dans un premier temps, les joueurs signataires, disant agir au nom de tous leurs coéquipiers, reprochent aux autorités leur mise à l’écart des matchs de la fenêtre internationale de juin. « Alors que nous nous attendions à être convoqués pour les matchs amicaux de juin, nous apprenions par différents canaux de presse et sur les réseaux sociaux, qu’il n’y aurait pas de rassemblement. »



📝 Communiqué des Cœlacanthes des Comores !

Ci-après, une déclaration des joueurs de l'Équipe Nationale 🇰🇲

Pour rappel, Les Comores ont décroché leur qualification pour la prochaine CAN au Cameroun en sortant d'un groupe composé de l’Egypte, du Togo et du Kenya.