"Coach Vahid" secoue le Maroc

🇲🇦 Ziyech et Hakimi, les hommes forts du Maroc !

💥 Tous les deux encensés par leur sélectionneur, Vahid Halilhodzic !https://t.co/Mx5EtGPbiT

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 13, 2020

[🎞️RESUME] ⚽️🌍 Qualif. CAN 2021

🇨🇫🇲🇦 Avec ce succès face à la République centrafricaine (0-2), le Maroc fait un (très) grand pas vers la qualification ! https://t.co/uHMRyday3r

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 17, 2020

Fidèle à sa réputation, Vahid Halilhodzic n'est pas là pour faire dans la dentelle au Maroc. Pour sa deuxième saison à la tête des Lions de l'Atlas, l'ancien coach du PSG, de la Côte d'Ivoire ou de l'Algérie a réussi un très bon début d'éliminatoires de CAN, qualifiant d'ores et déjà son équipe à 99% pour la phase finale (dans un groupe avec la Mauritanie, le Burundi et la République Centrafricaine).Lancé par cette bonne entrée en matière, "Coach Vahid" n'hésite pas à hausser le ton : il a notamment indiqué en conférence de presse que tout joueur qui ne viendrait pas à ce rassemblement du mois de mars, en dépit des immenses pressions des clubs européens dénoncées par ses soins, serait inévitablement sanctionné comme s'il s'agissait d'un véritable refus d'honorer sa sélection. C'était le cas, surtout, pour Achraf Hakimi considéré comme cas contact par l'Inter. Finalement, c'est Nabil Dirar qui est le seul à ne pas avoir pu rejoindre le stage, non libéré par Bruges... puis son remplaçant Achraf Lazaar, bloqué aussi par Watford en s'appuyant sur la circulaire FIFA.Halilhodzic continue de tisser sa toile à sa manière bien à lui, et pas seulement sur ce dossier du Covid - qu'il érige surtout en symbole de ce qu'il considère comme une discrimination essentiellement dirigée contre l'Afrique. Au niveau purement sportif, le Bosnien tonne également : "Je n'ai pas apprécié le comportement de certains durant le stage au Cameroun en novembre, dans l'engagement comme dans l'état d'esprit. Tant que je serai là, ce sera vraisemblablement très difficile pour eux de revenir en sélection."Le défenseur Jawad El Yamiq (Valladolid) ou le milieu Fayçal Fajr (Sivasspor) font partie du wagon et n'ont pas manqué de s'en émouvoir sur les réseaux sociaux. Fort de son incroyable potentiel offensif, avec Hakim Ziyech ou ses deux Sévillans Youssef En-Nesyri et Munir El Haddadi parmi les attaquants, Halilhodzic compte visiblement frapper fort, mais pas forcément sur ses stars.