La FIFA a publié jeudi la dernière actualisation de son classement mondial. Aucun bouleversement majeur n'est à noter dans la zone Afrique, si ce n'est que, suite à la prise en compte de sa victoire en Coupe Arabe de la FIFA, l'Algérie (29e) double la Tunisie (30e) et intègre le podium continental, derrière le Sénégal (20e) et le Maroc (28e). Le Top 5, qui sera synonyme de tête de série pour le tirage au sort des barrages de la Coupe du monde, est complété par le Nigeria (36e). Les autres qualifiés suivent à bonne distance au classement : l'Egypte (45e) précède le Cameroun (50e), le Ghana (52e), le Mali (53e) et la RD Congo (64e).