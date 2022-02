Classement FIFA : Le Sénégal grimpe, l’Algérie dégringole

Les Lions de la Teranga sortent leurs griffes au classement FIFA. Championne d’Afrique pour la première fois de son histoire, l'équipe nationale du Sénégal progresse de la 20e à la 18e place du ranking mondial dévoilé ce jeudi. Jamais le pays de Sadio Mané et d'Aliou Cissé n'avait dépassé la 20e place. Eliminée dès le premier tour de la CAN, l'Algérie (43e, -14 places) sort du Top 5 continental désormais composé du Sénégal (18e), du Maroc (24e, +4), du Nigeria (32e, +4), de l'Egypte (34e, +11) et de la Tunisie (36e, -6).

Le grand bond en avant de la Gambie

Suit le Cameroun, médaillé de bronze chez lui, en forte hausse (38e, +12). Le Mali (48e, +5), la Côte d'Ivoire (51e, +5) et le Burkina Faso (56e, +4) gagnent aussi des places, mais la meilleure progression est à mettre à l'actif de la Gambie : quart-finalistes pour leur première participation, les Scorpions grimpent de la 150e à la 125e place, soit le bond en avant du mois, toutes Confédérations confondues.