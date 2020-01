Charles Akonnor nouveau sélectionneur du Ghana (officiel)

Le Ghana tient son nouveau sélectionneur. Suite au grand coup de balai< donné par la Fédération dans les staffs des équipes nationales, c'est Charles Akonnor qui succède à Kwesi Appiah, arrivé au terme de son contrat le mois dernier. Âgé de 45 ans, cet ancien international (et capitaine des Black Stars) passé notamment par le VfL Wolfsbourg aura pour adjoint David Duncan. Celui qui entraînait jusqu'à l'été dernier l'Asante Kotoko hérite d'une équipe bien partie dans les éliminatoires de la CAN 2021, avec 6 points en 2 matchs (engrangés face à l'Afrique du Sud et à Sao Tomé et Principe).

CK Akunnor appointed as Black Stars Head Coach with David Duncan as Assistant Coach: https://t.co/y5za1rNMhX — Ghana Football Association (@ghanafaofficial) January 15, 2020