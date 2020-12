Reunie jeudi, le comité exécutif de la Confédération africaine de football a fait le point sur la préparation des prochaines grandes compétitions qu'elle organise. Et le bilan se veut rassurant. Le Cameroun, pays hôte du prochain Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2020), "est prêt à accueillir l’événement", a salué la CAF. Un satisfecit qui fait suite à une visite d’inspection dans les villes (Yaoundé, Douala et Limbe) qui vont accueillir la compétition du 16 janvier au 7 février prochains.

Autre motif de satisfaction pour la CAF, l’avancée des préparatifs en Côte d’Ivoire en vue de la Coupe d’Afrique des nations 2023. "Les différents chantiers devraient s’achever avant les délais annoncés", indique l'instance dans la foulée d'une visite d'inspection. Et de féliciter "le pays hôte pour cette évolution satisfaisante."

Signalons enfin que la tenue de la Supercoupe (qui opposera Al-Ahly à la RS Berkane, vainqueurs respectivement de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération) a été repoussée, sans davantage de précision quant à la date, au premier semestre 2021, et que le Sénégal a été désigné pays organisateur de la prochaine CAN de Beach Soccer.