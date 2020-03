CHAN 2020 : Le Maroc annule son stage de préparation, avant le forfait ?

Un doute croissant entoure la participation du Maroc au CHAN 2020. Supposé débuter ce lundi au complexe Mohammed VI, le stage de l'équipe nationale des joueurs locaux a été annulé ce dimanche. Après la suspension de tous les rassemblements et matchs de différentes catégories dans le pays par mesure de protection contre le coronavirus, les Lions de l'Atlas A' ne font donc plus exception. Une "réunion d'urgence" a été convoquée pour ce lundi par la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Il paraît de plus en plus probable de voir les hommes de Houcine Ammouta (photo) renoncer à aller défendre au Cameroun le titre gagné à domicile en 2018. Si toutefois la compétition a bien lieu. Etant donné la progression de la pandémie de Covid-19 sur le continent et les restrictions aux déplacements prises par un nombre croissant de pays, un maintien paraît peu envisageable. La Confédération africaine de football devrait faire part de sa décision finale dans les prochaines heures, alors que se termine dimanche une visite d'inspection dans le pays hôte.