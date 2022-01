Willy, le Cap-Vert est toujours en vie ce soir. Vous pouvez encore vous qualifier pour les huitièmes de finale. Une satisfaction ?

Bien sûr, bien sûr, on est contents parce qu'on a montré une vraie force de caractère. Décrocher ce point du match nul est un bon résultat. On sait que c'est compliqué de jouer contre une équipe du Cameroun qui est favorite. On va attendre les résultats pour voir si on peut jouer les huitièmes de finale.



Vous avez évolué dans un schéma tactique un peu inhabituel, quelles étaient les consignes pour contrecarrer cette équipe camerounaise ?

Non, je ne dirais pas inhabituel, parce qu'on a déjà joué en 5-4-1. Les consignes du coach étaient de rester bien compacts, de ne pas leur laisser énormément de profondeur, de rester dans les 30-40 derniers mètres, bien patients, et de bouger en bloc, et c'est ce qu'on a su faire.



Cette première CAN correspond-elle à ce que vous attendiez ?

Oui, c'est une belle expérience, on sent que le peuple camerounais est très investi dans cette CAN. Ils ont tout mis en œuvre pour que ça se passe bien, et ça se passe bien.



Un mot sur le but. Vous l'avez revu ?

Oui, on l'a revu, la Madjer ! (Garry) a commencé sur le banc, il entre et nous donne le point du match nul. On est très heureux. On va en profiter en attendant les prochains résultats.