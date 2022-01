🚨Les joueurs des panthères du #Gabon, refusent de monter dans l'avion afin de rallier Yaounde. Ils exigent le paiement de leurs primes avant de rejoindre la capitale politique du Cameroun. 🚨 #CAN2021 #CanTotalEnergiescameroun2021 pic.twitter.com/r9MIexqvwZ

— ken edgard (@edgard_ken) January 5, 2022

. Rassemblées à Dubaï pour préparer la CAN, les Panthères sont dans le dur côté terrain comme en dehors. Battus sèchement dimanche par le Burkina Faso (3-0), Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers ont légèrement redressé la barre mardi face à la Mauritanie (1-1). Ce mercredi en fin de matinée, on apprenait que les hommes de Patrice Neveudans l'avion affrété par les autorités gabonaises. Le motif ? Il est tristement banal : les joueurs exigeaient le paiement de leurs primes. Finalement, a appris Football365 Afrique, les choses se sont débloquées et les Panthères et leurs encadrants ont bien décollé en début d'après-midi.En coulisses,depuis son commencement. Selon une source bien renseignée, les joueurs traînaient déjà des pieds la semaine dernière et ne voulaient pas disputer l'amical face aux Etalons. Le, rentré depuis à Libreville, avait alors dû convoquer une réunion d'urgence afin de ramener un semblant de sérénité dans le groupe. Rien n'avait donc visiblement été réglé sur le fond, et il a fallu de nouvelles discussions ce mercredi avant que la troupe finisse par s'envoler pour l'Afrique. Pour rappel, le Gabon débute sa CAN face aux Comores, lundi à Yaoundé.