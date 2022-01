CAN : Vainqueur facile du Soudan, le Nigéria file en huitièmes de finale

Le Nigéria en patron

Le Nigéria a envoyé un message aux cadors du continent en ouverture de la CAN en se payant (1-0) l’Egypte de Mohamed Salah, avec la manière. Quatre jours plus tard, toujours à Garoua, une confirmation était attendue pour les Super Eagles face à la modeste sélection du Soudan, dans le but d’assurer leur billet pour les huitièmes de finale. Ils ont assommé leurs adversaires au bout de trois minutes quand Samuel Chukwueze a fait trembler les filets d’un tir axial dans la surface.Rarement inquiétés dans cette partie, les joueurs d’Augustine Eguavoen ont fait le break avant la mi-temps par Taiwo Awoniyi (45’). Avec beaucoup de réussite, le joueur de l’Union Berlin qui s'était déjà montré à son avantage face aux Pharaons a poussé involontairement le ballon de la tête dans le but. Dès lors, il n’y a plus eu de suspense et le peu qu’il en restait s’est envolé définitivement 35 secondes après le retour des vestiaires.Moses Simon a fait jouer sa grande qualité de percussion. La défense n'a plus revu le joueur nantais qui a combiné avec le deuxième buteur du jour avant de croiser sa frappe sous le gardien soudanais. Le penalty de Walieldin Khidir (70’) ne changera rien. Sans forcer, et avec un coup d’accélérateur en début de chaque période, la sélection nigériane l’a emporté sur le score de 3-1. Elle a pu gérer tranquillement son avance et jouera un dernier match de poule anecdotique, si ce n’est assurer sa première place en fonction de l’issue du match Guinée-Bissau - Egypte, qui se tient ce samedi soir (20h). La première mission des Super Eagles, troisièmes la dernière édition, est remplie avec succès.