CAN U23 : L'Egypte et le Ghana en demies, pas de JO pour le Mali et le Cameroun

L’Egypte a poursuivi son sans-faute en battant le Cameroun (2-1), grâce à un doublé du très prolifique attaquant du Zamalek, Mostafa Mohamed. Les Pharaons olympiques éliminent par la même occasion les Lions Indomptables coachés par Rigobert Song. « Je suis extrêmement heureux avec mes garçons et fier du formidable soutien que nous avons reçu aujourd'hui. Nous n’avons encore rien gagné et la demi-finale de mardi est le match le plus important de l’histoire de cette génération » , a réagi le sélectionneur égyptien Shawky Gharib, consient que le sésame olympique n'est plus qu'à 90 minutes. Le Ghana a fait sa part du travail en dominant le Mali (2-0). Dominateurs en première période, les Maliens ont manqué d'efficacité : Ibrahima Koné(7eme) et Moussa Bakayoko (35eme), ont raté leurs occasions. Entré en cours de jeu après la pause, Kwabena Owusu a lui su régler la mire et réussi un doublé (72eme, 85eme).