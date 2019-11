CAN U23 : L'Egypte et la Côte d'Ivoire joueront les Jeux Olympiques

Moments clés 📽



🇪🇬 l’Egypte marque un triplet face à 🇿🇦 l’Afrique du Sud, et atteint la finale #TotalAFCONU23 pic.twitter.com/oRoWgCeocS — CAF (FR) (@caf_online_FR) November 19, 2019

🇮🇪Le Côte d’Ivoire qui reste cool et gagne le 🇬🇭 Ghana dans une demi-finale #TotalAFCONU23 intéressante! pic.twitter.com/UXV5Krn3uf — CAF (FR) (@caf_online_FR) November 19, 2019

. En écartant l'Afrique du Sud (3-0), les Pharaons olympiques ont du même coup décroché leur ticket pour les JO de Tokyo 2020. Grâce à un penalty du capitaine Ramadan Sobhi (58eme) et à un doublé d'Abdelrahman Mohamed (81eme, 88eme), les poulains de Shawky Gharib, jamais menacés, ont composté leur billet sans trembler., puisque le vainqueur de la petite finale sera repêché.Cette rencontre pour une fois chargée d'enjeu les opposera aux. Ces derniers ont été. Alors qu’ils ont mené deux fois au score (2-2) et se sont créés les meilleures occasions, les Eléphants sont passés aux tirs au but (3-2). Côté ghanéen, trois tireurs Emmanuel Cudjoe, Evans Mensah et Fuseini Zackaria ont été mis en échec par le gardien ivoirien Eliezer Tape alors que côté ivoirien, trois ont marqué et seul Aboubakar Keita a raté son tir.