CAN U23 : Le Cameroun sort le Mali, l'Egypte se qualifie face au Ghana

Le Cameroun a battu le Mali (1-0), lundi lors de la CAN des moins de 23 ans. En infligeant aux Aigles une deuxième défaite en deux journées, les Lions olympiques ont précipité l'élimination de ces derniers, qui ne verront donc pas les Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain. Sans dominer leur sujet, les hommes de Rigobert Song ont fini par profiter des approximations de la défense malienne pour ouvrir le score par Franck Evina (75eme). « Nous n’avons pas vu sur le terrain le match que nous espérions mais l’essentiel a été fait, c’est-à-dire gagner la rencontre contre le Mali, a réagi le sélectionneur camerounais après la rencontre. Une manche a été franchie mais le premier objectif de qualification en demi-finale n’est pas encore atteint. »

Une Egypte renversante

Le spectacle était davantage au rendez-vous dans le second match de la journée. Menés deux fois au score, les Pharaons olympiques ont renversé les Black Meteors (3-2) pour se qualifier pour les demi-finales. Ramadan Sobhi (82eme) puis Ahmed Rayan (88eme) ont renversé une situation bien mal embarquée dans les dernières minutes de la partie. Pour le Ghana, la qualification reste jouable, sous certaines conditions : il faudra pour cela aux poulains d'Ibrahim Tanko battre le Mali, tout en espérant une défaite camerounaise contre l'Egypte. Mardi, le tenant du titre, le Nigeria, battu d'entrée par la Côte d’Ivoire (0-1), n’aura pas le droit à l’erreur face à la Zambie dans le groupe B. Les Ivoiriens, eux, seront en demies en cas de victoire devant l’Afrique du Sud.



Résultats de la 2eme journée (groupe A) :



Mali - Cameroun : 0-1

But : Evina (75eme).



Egypte – Ghana : 3-2

But : M.Mostafa (18eme), Sobhi (82eme), Rayan (88eme) - Yeboah (7eme), Obeng (46eme).