CAN U20 : Le tirage au sort

Pays hôte de la CAN U20 2021, la Mauritanie ouvrira "son" tournoi face au Cameroun. Tel est le premier verdict d'un tirage au sort, effectué ce lundi en marge du CHAN, qui a placé les Mourabitounes dans un groupe comprenant également l'Ouganda et le Mozambique. Le groupe B verra s'affronter le Burkina Faso, la Tunisie, la Namibie et la Centrafrique. Enfin, le Ghana, la Tanzanie, la Gambie et le Maroc en découdront dans un groupe C très anglophone.

Après le premier tour, 8 sélections se qualifient pour les quarts de finale. Soit les deux premières équipes de chaque groupe, et les deux meilleures troisièmes de l’ensemble des 3 poules. La compétition se disputera du 14 février au 4 mars prochain en Mauritanie.