CAN U20 : La Tunisie décroche le dernier ticket

Les douze pays qualifiés pour la CAN U 20 "Mauritanie 2021" sont désormais connus. La Tunisie a décroché le dernier billet qualificatif, au bénéfice de sa victoire sur la Libye (1-0), ce dimanche après-midi à Radès. Le but de la victoire a été inscrit en fin de rencontre par Chiheb Laâbidi. La compétition se jouera du 14 février au 4 mars 2021 dans les villes de Nouakchott et Nouadhibou.



La Tunisie U20 prend l’avantage au score (1-0) en toute fin de rencontre.. Le centre de @HassanAyari trouve la tête de Chiheb Laâbidi qui trompe le gardien adverse! 🥵🇹🇳 #AFCONU20Q

Crédits : @arryadiatv pic.twitter.com/zCoWhMDtrx

— ETTACHKILA (@EttachkilaTN) December 27, 2020

Les qualifiés par zone :

UFOA A : Gambie, Mauritanie.

UFOA B : Burkina Faso, Ghana.

COSAFA : Namibie, Mozambique.

CECAFA : Tanzanie, Ouganda.

UNIFFAC : Centrafrique, Cameroun.

UNAF : Maroc, Tunisie.