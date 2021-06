Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Comme le 30 mars dernier, le coup d'envoi de la rencontre des éliminatoires de la CAN 2021 entre la Sierra Leone et le Bénin a été retardé, ce lundi à Conakry, toujours pour des divergences relatives au protocole Covid. Alors que tous les joueurs avaient été testés négatifs avant le match, l'officier de sécurité (sierra-léonais) a déclaré que ce résultat fourni par l'officier Covid (guinéen) de la rencontre n'était pas fiable. Tandis que les deux équipes se préparaient, l'officiel a informé que six de ses joueurs étaient positifs et ne pourraient pas disputer ce fameux match (il s'agit de Ibrahim Sesay, Francis Kotoma, Augustus Kargho, Idriss Kanu, Alusine Kotoma, Kassim Sima Turay, ndlr).



L'imbroglio impliquant les deux nations et la Confédération africaine de football est donc loin d'être terminé.