« Samuel Eto’o n’est pas seulement un héros du football camerounais ; il l’est aussi pour le football international. Je suis fan de lui. Il y a une histoire entre lui et moi. Je l’admire beaucoup », a déclaré Carlos Queiroz. Le sélectionneur de l’Egypte est revenu sur son commentaire au sujet des propos polémiques de Samuel Eto’o qui a invité les joueurs camerounais à aller en « guerre » ce jeudi contre les Pharaons, lors de la demi-finale de la CAN 2021. « Je pense qu’Eto’o oublie que des Camerounais sont morts au stade il y a quelques jours. Je pense qu’il n’a rien appris du temps où il était dans le football professionnel », avait réagi le technicien portugais, avant de se rendre compte que sa sortie avait contribué à jeter de l’huile sur le feu.



« Il faudrait qu’on fasse preuve de prudence », a-t-il soufflé. Carlos Queiroz estime que ses propos ont été mal interprétés. « Ce genre de langage vient de l’extérieur, des médias sociaux. Je veux que tout le monde comprenne que j’ai énormément de respect et d’amour pour Samuel Eto’o. Il n’y a aucun problème avec Eto’o qui a apporté beaucoup au Cameroun. Je m’excuse s’il y a eu des erreurs d’interprétation », a-t-il insisté. L'incident (diplomatique) est clos.