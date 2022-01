CAN : Patrice Beaumelle contredit Demba Ba

« Vraiment j’aime mon continent, mais quand je vois l’état de la pelouse, ça me fait mal ». C’est en ces termes que Demba Ba avait critiqué sur Twitter, la qualité de la pelouse du Complexe de Japoma, à Douala, le 11 janvier dernier. C’était après avoir regardé l’Algérie, championne d’Afrique en titre, concéder le nul (0-0) contre la Sierra Leone, lors de la première journée dans le groupe E de la CAN au Cameroun.

La sortie de l’ancien international sénégalais a suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux et dans la presse camerounaise. Si plusieurs ont semblé partager l’avis de l’ancien attaquant de Chelsea, d’autres par contre n’ont pas la même appréciation. C’est le cas de Patrice Beaumelle.

« La pelouse est plus que correcte »

Interrogé sur la qualité de la pelouse du stade de Japoma où son équipe, leader du groupe E de cette CAN, a remporté son premier match contre la Guinée équatoriale (1-0), le coach de la Côte d’Ivoire n’a pas joué avec les mots. « La pelouse du stade de Japoma est plus que correcte ! On avait vu pire lors de certaines CAN. Mais ce stade est très beau. C’est une très belle infrastructure », a lâché le technicien français ce samedi en conférence de presse. Son équipe dispute son deuxième match de la compétition ce dimanche. Les Ivoiriens seront face aux Leone Stars de Sierra Leone.

Junior K.