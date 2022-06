L'Ouganda et le Niger se sont quittés sur un match nul (1-1), ce mercredi à Kampala. Sur la pelouse de son équipe de club, c'est Milton Karisa qui avait ouvert la marque avec un peu de réussite. Après avoir semé son défenseur, l'ailier droit voyait ce qui ressemblait à un centre se transformer en frappe lobée et trompait le vétéran Daouda Kassaly (43e, 1-0). Le Mena national allait surmonter ce but gag. Après un bon relais de Sosah, Amadou Sabo transperçait la défense et déclenchait une superbe frappe enroulée. Charles Lukwago ne pouvait que s'incliner sur cette belle initiative du joueur du Club Africain (71e, 1-1). La suite voyait les Cranes pousser pour l'emporter. Sans succès.



L'Algérie conserve seule la tête du groupe F avant d'affronter la Tanzanie, ce mercredi (21h) à Dar es Salam. Les Fennecs feraient le break en cas de victoire.