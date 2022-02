Podium : Sénégal (1er), Egypte (2e), Cameroun (3e)

Meilleur joueur : Sadio Mané (Sénégal)

Meilleur buteur : Vincent Aboubakar (Cameroun), 8 buts

Meilleur gardien de but : Edouard Mendy (Sénégal)

Meilleur jeune : Issa Kaboré (Burkina Faso)

Meilleur coach : Aliou Cissé (Sénégal)

Prix du fair-play : Sénégal

Meilleurs passeur décisifs : Martin Hongla (Cameroun), Faï Collins (Cameroun) et Issa Kaboré (Burkina Faso), 3 passes

Meilleure attaque : Cameroun (14 buts marqués)



Plus mauvaise attaque : Guinée-Bissau et Mauritanie (0 but marqué)



Meilleure défense : Mali (1 but encaissé)



Plus mauvaise défense : Burkina Faso (10 buts encaissés)



Nombre de buts : 99



Cartons jaunes : 206



Cartons rouges : 13