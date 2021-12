Aliou Cissé ne change pas une équipe qui gagne. Le sélectionneur du Sénégal a communiqué ce vendredi la liste des 27 joueurs convoqués pour la CAN 2021, et pas une des stars ne manque à l'appel. Edouard Mendy, Idrissa Gana Gueye, Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Kalidou Koulibaly sont tous présents, même si les deux derniers sont actuellement sur le flanc, avec un retour programmé le mois prochain. Le seul forfait offensif de marque chez les vice-champions d'Afrique est finalement Krépin Diatta (Monaco), victime d'une blessure des ligaments croisés et "out" pour le reste de la saison.



Bamba Dieng, première !



Les renforts binationaux des derniers mois, Bouna Sarr, Abdou Diallo, Fodé Ballo Touré et autre Pape Gueye vont découvrir la CAN, tout comme Bamba Dieng, la révélation de l'OM, Moustapha Name, le milieu de terrain du Paris FC, de même que son homologue sochalien Joseph Lopy. Composée exclusivement d'éléments évoluant en zone UEFA, cette liste comprend sept joueurs de Ligue 1. Le rassemblement débute lundi à Dakar. Pour rappel, le Sénégal évoluera dans le groupe B, logé à Bafoussam, et affrontera le Zimbabwe, la Guinée et le Malawi.







Les 27 Lions de la Teranga :



Gardiens de but : Edouard Mendy (Chelsea, Angleterre), Alfred Gomis (Rennes, France), Seny Dieng (QPR, Angleterre).



Défenseurs : Bouna Sarr (Bayern Munich, Allemagne), Saliou Ciss (Valenciennes, France), Kalidou Koulibaly (Naples, Italie), Pape Abou Cissé (Olympiakos, Grèce), Abdou Diallo (PSG, France), Ibrahima Mbaye (Bologne, Italie), Abdoulaye Seck (Antwerp, Belgique), Fodé Ballo Touré (Milan AC, Italie), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace, Angleterre).



Milieux de terrain : Pape Matar Sarr (Metz, France), Pape Gueye (Marseille, France), Nampalys Mendy (Leicester, Angleterre), Idrissa Gana Gueye (PSG, France), Moustapha Name (Paris FC, France), Mamadou Loum (Alaves, Espagne), Joseph Lopy (Sochaux, France).



Attaquants : Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), Ismaïla Sarr (Watford, Angleterre), Bamba Dieng (Marseille, France), Keita Baldé (Cagliari, Italie), Habib Diallo (Strasbourg, France), Boulaye Dia (Villarreal, Espagne), Famara Diedhiou (Alanyaspor, Turquie), Mame Baba Thiam (Kayserispor, Turquie).