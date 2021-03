CAN : L'Ethiopie sauvée de justesse

Après sa déroute en Ethiopie, Madagascar se savait condamné à gagner au moment de recevoir le Niger, ce mardi à Antananarivo. Les hommes de Nicolas Dupuis ne seront jamais parvenus à faire sauter le verrou du Mena national, déjà éliminé et désireux de terminer sur un résultat positif. Idéalement partis dans ces éliminatoires, les Barea se sont délités petit à petit jusqu'à terminer leur campagne par deux matchs sans but. Trop peu pour espérer se qualifier dans ce groupe K.



Les onzes de départ :

Madagascar : Adrien - Métanire, Rajo, Gervais - Voavy, Rajoelison, Zotsara, Amada, Mombris - Andriatsima, Carolus.

Niger : Kassaly - Diabaté, Bo.Abdoulaye, Oumarou - Salamoun, Mohamed, Moumouni, Aziz - Wonkoye, Issa, Adje.



Tout le contraire de la Côte d'Ivoire, montée en puissance après son faux départ et la nomination de Patrice Beaumelle au poste de sélectionneur. Sur leur pelouse d'Abidjan, les Eléphants ont livré une nouvelle prestation sérieuse pour venir à bout de l'Ethiopie (3-1). Willy Boly (3e), le taulier Kessié (19e, sp) et le petit nouveau Evrard Kouassi (76e) y sont chacun allé de leur but, tandis que les Walya réduisaient un temps l'écart par leur ancien Getaneh Kebede (74e). Ce résultat fait le bonheur des deux adversaires du jour. L'Ethiopie retrouve la CAN après neuf années d'absence, tandis que le rôle du dindon de la farce revient à Madagascar.



Les onzes de départ :

Côte d'Ivoire : Gbohouo - Aurier, Deli, Boly, Kanon - Kessié, Sangaré, Akpa Akpro - Kouassi, Zaha, Boli.

Ethiopie : Shanko - Tunjo, Baye, Tamene, Yesuf - Dagnachew, Tekeste, Bekele - Gebremichael, Kebede, Nassir.



Classement final : 1. Côte d'Ivoire (13 pts, +6). 2. Ethiopie (9 pts, +4). 3. Madagascar (8 pts, 0). 4. Niger (4 pts, -10).