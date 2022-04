Et si la Tunisie ne participait pas aux éliminatoires de la CAN 2023 ? C'est en tout cas l'hypothèse avancée par le président de la Fédération Wadii Jarii, lundi sur une chaîne de télévision locale. D'après le dirigeant, la Tunisie a adressé un courrier à la CAF en vue de décaler les dates des qualifications de la CAN 2023, prévues pour juin et septembre prochains. Il s'agirait ainsi de permettre aux équipes qualifiées pour le Mondial au Qatar d'utiliser ces périodes pour leur préparation à l'épreuve. En cas de refus, la Tunisie ne verrait d'autre solution que de se retirer des éliminatoires.



D'après Wadii Jarii, la Tunisie a déjà des offres d'équipes d'Europe et d'Amérique du Sud en vue de matchs de préparation pour le Mondial. Le dirigeant indique aussi que d'autres pays comme le Maroc et le Sénégal sont sur la même longueur d'onde.



Initialement, la CAF avait laissé entendre que les éliminatoires de la CAN 2023 débuteraient au mois de juin (avec quatre dates) et se termineraient en septembre, avec les deux dernières dates. Mais si le tour préliminaire a eu lieu le mois dernier, aucune nouvelle n'a été donnée quant à la date du tirage ni à la programmation des premières rencontres de poules.