CAN : Les internationaux pourront jouer avec leurs clubs jusqu'au 3 janvier

Alors que la date officielle de mise à disposition des joueurs pour les sélections participant à la CAN était initialement le 27 décembre, la Confédération africaine de football (CAF) autorise désormais les clubs à conserver leurs joueurs jusqu'au 3 janvier inclus, indique la Fifa dans un courrier adressé à l'Association européenne des clubs (ECA), aux ligues et aux fédérations européennes. Les clubs anglais, qui disputent plusieurs journées de championnat dont le Boxing Day d'ici au 3 janvier, et leurs homologues français qui joueront les 16es de finale de la Coupe de France (les 2 et 3 janvier) sont notamment concernés par cette décision.

"Cette décision est prise dans un esprit de bonne volonté et de solidarité avec les clubs concernés compte tenu du fait qu'ils ont été affectés par la recrudescence de cas Covid", écrit par ailleurs la Fifa dans son courrier. La semaine dernière, l'ECA avait menacé de ne pas libérer les joueurs internationaux pour la CAN, s'inquiétant du protocole sanitaire de l'épreuve sur fond de pandémie.

Outre le protocole sanitaire du tournoi, l'ECA pointait surtout le risque d'une absence des internationaux plus longue que la période de mise à disposition prévue, en raison des "quarantaines et restrictions de déplacement" liées notamment à l'émergence du variant Omicron du coronavirus.