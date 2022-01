🚨Urgent !

Les coelacanthe touchés par le Covid avec 12 cas positifs, parmi eux, le coach Amir abdou, nos deux seuls gardiens : Moyadh Ousseini et Ali Ahamada (Ben Boina étant blessé)

Point sur la situation avec notre manager général El Hadad HIMIDI.



— FFC 🇰🇲 (@fedcomfootball) January 22, 2022

La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre à deux jours du huitième de finale contre le Cameroun : jusqu'alors épargnées,. 6 joueurs et 6 membres du staff et de la délégation ont été, à Garoua. « On a appris après les tests passés ce (samedi) matin que nous avonsdans la délégation, au premier rang desquels le coach Amir Abdou ainsi que nos deux gardiens (valides), Ali Ahamada et Moyadh Ousseni. On a également Nakibou Aboubakari, Yacine Bourhane, Mohamed M'Changama et Kassim Abdallah qui sont positifs au virus », a indiqué le manager général des Cœlacanthes, El Hadad Himidi, dans un message vidéo posté sur les réseaux officiels de la Fédération.Si les personnes testées négatives vont comme prévu rallier Yaoundé,lors des prochains tests. « On essaye de gérer ça du mieux qu'on peut, a poursuivi Himidi. C'est un moment difficile, on essaye de. Sans le coach, sans des joueurs majeurs et sans nos deux gardiens valides,. Mais on garde espoir. » Une drôle de course contre la montre a commencé à J-2 du rendez-vous d'Olembé.