Cas Covid, point sur la situation.

2 Coelacanthes testés négatif après de nouveaux tests effectués ce matin. Ali Ahamada et Yacine Bourhane rejoindront le groupe à Yaoundé cet après-midi. pic.twitter.com/Ov2zpnOSwe



— FFC 🇰🇲 (@fedcomfootball) January 24, 2022

. A quelques heures du huitième de finale qui doit les opposer au Cameroun (20h) à Yaoundé, les Cœlacanthes récupèrent deux joueurs, et non des moindres. Soumis aux prélèvements PCR, deux joueurs sont: le milieu de terrain Yacine Bourhane et surtout. La perspective d'affronter les Lions Indomptables sans portier de métier (et donc avec un joueur de champ entre les perches) s'éloigne."Ils sontpour retrouver la compétition. Si ces tests sont favorables, on attendra la décision de la commission médicale de la CAF qui devrait. On espère qu'elle fera valoir nos droits, comme elle l'a fait pour toutes les autres équipes jusqu'à présent", a indiqué El-Hadad Himidi, le manager général de l'équipe insulaire. Toujours positif, le coach Amir Abdou ne pourra la coacher qu'à distance ce lundi.