Vincent Aboubakar et ses coéquipiers sont passés à la caisse. Qualifiés pour les huitièmes de finale de la CAN 2021, les joueurs de l’équipe nationale du Cameroun ont reçu le paiement de l’intégralité de leurs primes. L’annonce a été faite par le ministre camerounais des Sports au cours d’une récente rencontre avec les hommes de Toni Conceiçao à Yaoundé.



« Après le paiement des primes de présence et de participation il y a quelques jours, celles de qualification pour les huitièmes de finales ont également été intégralement positionnées », a révélé le ministre. Selon certaines indiscrétions, les Lions Indomptables ont donc déjà perçu près de 45 445 000 francs CFA (69 280 euros). Soit 445 000 francs CFA de prime de présence, 30 millions de francs CFA en guise de prime de participation et 15 millions de francs CFA de prime de qualification au second tour.