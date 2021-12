Changement de programme pour le Sénégal avant la CAN. Le stage de préparation des Lions de la Teranga, prévu au Rwanda du 31 décembre au 6 janvier, a été finalement annulé, a annoncé lundi la Fédération sénégalaise de football (FSF). "La Fédération informée de l’accord entre la FIFA et la CAF de laisser aux clubs européens en compétition la possibilité de disposer [jusqu'au 3 janvier] de leurs joueurs convoqués en équipe nationale en perspective de la CAN, a décidé de surseoir à ce stage compte tenu de cette nouvelle donne", indique l'instance dans un communiqué.



Aliou Cissé et ses hommes se prépareront donc à domicile du 27 décembre au 4 janvier, soit le lendemain de la date de libération maximale des joueurs. La troupe ralliera alors le Cameroun et Bafoussam, où le Sénégal est logé dans le groupe B avec le Malawi, la Guinée et le Zimbabwe.