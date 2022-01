CAN : Le programme des quarts de finales

[📺LIVE] 🏆🌍 #CAN2021

🤩 On connait le tableau complet de ces quarts de finale ! pic.twitter.com/YcLorFId3a

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 26, 2022

Le programme des quarts de finales de la CAN :

Ce mercredi soir, la Guinée Équatoriale s'est qualifiée pour les quarts de finales de la CAN en prenant le meilleur sur le Mali (0-0 puis 6-5 lors de la séance de tirs au but). Ainsi, les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique sont terminés. Les sept autres sélections toujours en lice dans la compétition sont le Burkina Faso, la Tunisie, le Sénégal, le Cameroun, la Gambie, l'Égypte et le Maroc. Le programme des quarts de finales est connu, avec des matchs qui se dérouleront le samedi 29 et le dimanche 30 janvier.En demi-finales de la compétition, le vainqueur de ce choc sera opposé au gagnant du quart de finale entre le Cameroun, pays hôte, et la Gambie, surprise de la compétition. Qualifiée ce mercredi soir suite à une séance de tirs au but éprouvante,. Le vainqueur de cette opposition retrouvera en demi-finales celui du match Burkina Faso - Tunisie.Gambie - Cameroun (samedi 29 janvier à 17 heures)Burkina Faso - Tunisie (samedi 29 janvier à 20 heures)Égypte - Maroc (dimanche 30 janvier à 17 heures)Sénégal - Guinée Équatoriale (dimanche 30 janvier à 20 heures).