CAN : Le programme des huitièmes de finales est connu

8️⃣ÈMES DE FINALE: Confirmées✅

SUIVANT: phase éliminatoire ⏳

Qui atteindra les quarts de finale #TotalEnergiesAFCON2021?



— #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 - FR (@caf_online_FR) January 20, 2022

Le programme des 8èmes de finales de la Coupe d'Afrique

Tenante du titre, la sélection entraînée par Djamel Belmadi s'est inclinée face à la Côte d'Ivoire ce jeudi (3-1), en étant du même coup éliminée et dernière de son groupe avec 1 point glané en 3 rencontres. Les affiches des huitièmes de finales de cette Coupe d'Afrique des Nations 2022 sont désormais connues, avec notamment deux chocs. Le premier opposera le Nigeria à la Tunisie, dès ce dimanche (20 heures). Le second se déroulera quelques jours plus tard, mercredi, avec l'opposition entre l’Égypte de Mohamed Salah à la Côte d'Ivoire, mercredi à Douala (17 heures). Le vainqueur de ce choc affrontera possiblement le Maroc en quarts, si ce dernier parvient à se défaire du Malawi, mardi (20 heures).Pays hôte de la compétition, le Cameroun sera opposé aux Comores. En cas de succès, les Lions indomptables affronteront le vainqueur de Guinée-Gambie en quarts de finales de cette Coupe d'Afrique. Découvrez-ci dessous le programme des huitièmes de finales de la compétition.Burkina Faso - Gabon (17 heures)Nigeria - Tunisie (20 heures)Guinée - Gambie (17 heures)Cameroun - Comores (20 heures)Sénégal - Cap Vert (17 heures)Maroc - Malawi (20 heures)Côte d'Ivoire - Égypte (17 heures)Mali - Guinée équatoriale (20 heures