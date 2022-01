CAN : Le Nigeria termine par une victoire contre la Guinée-Bissau

Pour le Nigeria, le parcours est parfait. En 3 matchs dans cette Coupe d'Afrique, les Super Eagles ont obtenu autant de succès, dont le plus récent ce mercredi soir contre la Guinée-Bissau (2-0). Vainqueur de ses deux premières rencontres contre l'Egypte (1-0) et le Soudan (3-1), le Nigeria a eu besoin du but de Sadiq, peu avant l'heure de jeu (57ème), ainsi que de celui de Ekong (75ème) pour valider sa victoire. Parfaitement trouvé par un extérieur du pied délicieux d'Iheanacho, le premier cité a inscrit son premier but en sélection pour l'occasion. La seconde réalisation a été accordée après de longues minutes en raison d'une intervention de la VAR mais finalement, le défenseur central été buteur, consécutivement à une superbe action menée par Moses Simon.

Un Nigeria trop supérieur

Avant cela, la domination a été totale pour une formation du Nigeria très impliquée. Les occasions n'ont pas forcément été nombreuses : Sadiq s'est montré trop imprécis alors qu'il avait éliminé le gardien dans un duel (24ème) ; tandis que la Guinée-Bissau est apparue totalement hors du coup malgré un onze quasiment type aligné par son sélectionneur, Baciro Candé. Les Lycaons, qui jouaient pour leur possible qualification ce mercredi soir devaient réaliser un exploit et espérer dans le même temps une contre-performance de l’Égypte face au Soudan. Toutefois, avec la défaite couplée à la victoire des partenaires de Mohamed Salah (1-0), rien ne s'est goupillé de la bonne façon.

Alors que l’Égypte termine deuxième du groupe derrière le Nigeria (6 et 9 points), le Soudan se situe à la troisième place dans cette poule D (1 point). La Guinée-Bissau ferme la marche avec 1 unité également, ainsi qu'une différence de buts de -3.