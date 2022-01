CAN : Le Maroc termine en tête après un nul spectaculaire face au Gabon

Un score de parité et un grand spectacle qui arrange tout le monde. Privé de Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina (qui a annoncé sa retraite internationale), le Gabon a longtemps cru terminer sur une note plus que positive, ce mardi soir face au Maroc. Consécutivement à un long dégagement de son propre gardien, l'attaquant du Gabon, Jim Allevinah, a profité d'une glissade de Sofiane Chakla afin d'aller tromper Munir Mohamedi et ouvrir le score (21ème).

Les joueurs dirigés par Vahid Halilhodžić ont éprouvé certaines peines à faire des différences, même si 5 joueurs ont été mis sur le banc par rapport à la dernière rencontre, dont Sofiane Boufal Romain Saïss. Le jeune Ilias Chair, qui disputait son premier match dans la compétition, a lui été remplacé dès la 30ème minute de jeu dans ce qui ressemblait à un choix tactique. Avec le score en faveur du Gabon à la pause, les Lions de l'Atlas se devaient d'afficher un visage moins amorphe en seconde période.

Une minute après l'entrée en jeu de Sofiane Boufal, Jim Allevinah a démontré sa forme du moment dans un temps faible du Gabon. Trouvé dans la surface de réparation, l'attaquant a envoyé un ballon sur la transversale (59ème). Largement dominé durant de longues minutes, le Gabon a été sauvé par la VAR - position de hors jeu d'Youssef En-Nesyri qui a cru marquer - puis par deux fois suite à deux interventions défensives de Bruno Ecuele Manga devant les attaquants d'un Maroc boosté par l'entrée de Boufal. Ce dernier parviendra à matérialiser la domination de son pays en égalisant sur un penalty plus que litigieux pour une faute de Poko à son encontre (74ème).





Toutefois, le Gabon n'a rien lâché et a rapidement repris les devants consécutivement à un but contre son camp de Nayef Aguerd. Sur un centre et au duel avec Boupendza, le défenseur a touché le ballon du tibia et l'a envoyé dans ses filets (80ème). Dans un match qui n'a rien eu de normal, Achraf Hakimi s'est montré décisif sur un coup-franc enroulé bien tiré afin d'égaliser à 2-2 (84ème). Au final, le Maroc parvient donc à terminer en tête du groupe, tandis que le Gabon passe aussi en huitièmes de finales, en terminant deuxième.