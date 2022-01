C'était trop difficile pour l'Ethiopie. Trop compliqué de prétendre à quoi que ce soit face au Cap-Vert, pourtant le match le moins difficile de la poule A - et de loin -, en se voyant réduits à dix dès la douzième minute de jeu après l'expulsion de Yared Bayeh, sanctionné en position de dernier défenseur. A la suite de ce tournant, la mainmise des Cap-Verdiens sur la partie a été totale. Après une parade réflexe exceptionnelle du gardien Teklemariam Shanko, sur une déviation involontaire d'un de ses propres coéquipiers (27eme), puis une tentative de Julio Tavares (34eme), c'est ce dernier qui a fait sauter le verrou adverse en toute fin de première période. L'ancien attaquant dijonnais se trouvait ainsi à la réception d'une remise parfaite de Garry Rodrigues (0-1, 45eme+1).



Au retour des vestiaires, l'Ethiopie n'a pas pu faire mieux. Les seules occasions ont été celles d'un éventuel deuxième but pour le Cap-Vert, par l'ancien Stéphanois et Nancéien Kenny Rocha Santos qui s'est essayé à trois reprises (49eme, 70eme, 78eme). Les Requins bleus remportent leur premier match de Coupe d'Afrique depuis 2013, tout en ayant inscrit leur premier but dans la compétition depuis 2015. L'espoir d'une qualification pour les huitièmes de finale leur est plus que permise, en se souvenant aussi que les quatre meilleurs troisièmes continueront leur parcours. Mais c'est bien la deuxième place que joueront les Cap-Verdiens jeudi contre le Burkina Faso, battu un peu plus tôt en ouverture par le Cameroun (2-1), pays hôte qui tentera lui de confirmer face à des Ethiopiens bien mal embarqués.