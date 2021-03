CAN : Le Bénin attendra

Douche froide à Porto-Novo. Le Bénin a été défait par le Nigeria (1-0), ce samedi pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2021. Un résultat cruel, dans les ultimes secondes de la partie, qui retarde la qualification des Ecureuils. Avec ce score, Michel Dussuyer et ses poulains devront patienter jusqu'à mardi, et le déplacement en Sierra Léone, où la défaite sera interdite. Même qualifié avant le coup d'envoi de la rencontre, le Nigeria a opposé une résistance terrible face au Bénin. Ces Ecureuils qui ont effectué un début de match assez timide avant d'avoir leur premier tir, vendangé par Steve Mounié (21e). En face, Oshimen tentait de tromper Allagbé (24e) mais le portier béninois veillait au grain. Le sociétaire de Dijon réedita l'exploit vingt minutes plus tard. Visiblement en panne d' inspiration, les poulains de Michel Dussuyer peinaient à conserver la balle afin d'inquiéter l'adversaire.



Il était donc impératif de changer de visage en deuxième période. Les Ecureuils essayaient vaille que vaille de tenir le coup tout en restant fidèles à leur regroupement défensif. Trop sans doute... Des deux côtés, le but tardait à s'inviter. Victor Osimhen faisait encore parler de lui mais le tir passait légèrement au-dessus des cages de Saturnin Allagbé. Conscients de la logique selon laquelle la meilleure défense est l'attaque, les Nigérians ne baissaient pas la garde bien que déja à la CAN. Balogun, Osimmen et coéquipiers avaient soif de but. Leur débauche d'énergie et leurs mouvements sur le terrain en disaient long. Derrière, leur portier, Okoyé passait une soirée relaxe. Jusqu'à ces instants, le Bénin tenait sa cinquième qualification et patatras... Dans le temps additionnel, un corner nigérian semait la pagaille dans la surface de réparation. Le géant Onuachu marquait dans la foulée l'unique but de la partie (90e+2, 0-1). Le Bénin devra aller chercher la qualification à Freetown.



Classement : 1. Nigeria (11 pts, +4, qualifié). 2. Bénin (7 pts, 0). 3. Sierra Leone (4 pts, -1). 4. Lesotho (3 pts, -3).